মেহেরপুরে মোটরসাইকেল–করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক গুরুতর আহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি–কোলা সড়কে মোটরসাইকেল ও করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২২) ও ইব্রাহিম হোসেন (২৩) নামের দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত হৃদয় মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে এবং ইব্রাহিম হোসেন একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইব্রাহিম মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে আমঝুপির দিকে আসছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি করিমনের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের আরোহী হৃদয় ও ইব্রাহিম দু’জনেই মারাত্মক আহত হন।
স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য দু’জনকেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।