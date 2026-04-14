মঙ্গলবার, ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মোটরসাইকেল চুরি

এপ্রিল ১৪, ২০২৬ ১০:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর একটি সুজুকি জিক্সার এফ আই মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া পুকুরতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এই চুরির ঘটনা ঘটে।
এই ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মোটরসাইকেলের মালিক মোঃ বাসারুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

লিখিত অভিযোগসূত্রে জানা গেছে ১৫০ সিসির একটি সুজুকি জিক্সার এফআই মোটরসাইকেল সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া পুকুরতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তি চুরি করে নিয়ে যায়। মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নাই, তবে মোটরসাইকেলটির চেসিস নাম্বার RMHL ED13F 120397, ইঞ্জিন নাম্বার DGAs 115507,মোটরসাইকেলটির রং গোলাপি সিলভার।




সম্পর্কিত পোস্ট

চালকবিহীন ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যান খাদে, আহত ৫

ঐতিহ্যের রঙে কোমরপুরে অনামিকা আইডিয়াল স্কুলে বৈশাখী উৎসব

বর্ণিল আয়োজনে মেহেরপুরে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

ঐতিহ্যের সুরে মেহেরপুরে নববর্ষের সাংস্কৃতিক আয়োজন

ঐতিহ্যের আবহে মেহেরপুরে নববর্ষের আলোচনা সভা

মেহেরপুরে শিশু একাডেমির আয়োজনে নববর্ষের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ