মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখায় জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে এ মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বল্লভপুর বাজারে ভানু মন্ডলের ছেলে দিলিপের মালিকানাধীন “দিলিপ স্টোর”-এ সিগারেটের প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখার অপরাধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০২৫)-এর ৫ ধারায় দোকান মালিককে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।
অভিযান চলাকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।