বুধবার, ৪ঠা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখায় জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখায় জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৪, ২০২৬ ৯:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে এ মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বল্লভপুর বাজারে ভানু মন্ডলের ছেলে দিলিপের মালিকানাধীন “দিলিপ স্টোর”-এ সিগারেটের প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী রাখার অপরাধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০২৫)-এর ৫ ধারায় দোকান মালিককে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে বিএনপি-জামায়াতের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে পূনর্বহালের নির্দেশ

জিয়ালা খাল পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল...

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্কেটবল কোর্টের ঢালাই কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরে এমপিদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে...