মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযান, মোটরসাইকেল চালকদের জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে গাড়ির বৈধ কাগজপত্র না থাকায় মোটরসাইকেল চালকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ও চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় ১৫টি মামলায় মোট ৬ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।