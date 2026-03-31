মঙ্গলবার, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযান, মোটরসাইকেল চালকদের জরিমানা

Meherpur News
মার্চ ৩১, ২০২৬ ৬:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে গাড়ির বৈধ কাগজপত্র না থাকায় মোটরসাইকেল চালকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ও চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারায় ১৫টি মামলায় মোট ৬ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ত্রিভুজ প্রেমের জেরে হত্যাচেষ্টা, গুরুতর আহত এক...

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে নবীন আইনজীবীদের সংবর্ধনা

গাংনীতে ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারণা

মেহেরপুরে জ্বালানি তেল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে মোবাইল কোর্ট...

ফেনসিডিল মামলায় দুই মাদক ব্যবসায়ীর ১২ বছর কারাদণ্ড,...

মেহেরপুরে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ