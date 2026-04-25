মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে মাদক সেবীর ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মাদক সেবনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
শনিবার দুপুরে মেহেরপুর গোরস্থান পাড়ায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। মোবাইল কোর্টের নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(৫) ধারায় তাকে ১০০ টাকা অর্থদণ্ডসহ ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
এর আগে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি অভিযানে তাকে আটক করা হয়।