মেহেরপুরে যুবসমাজের জন্য ভলিবল নেট উপহার প্রদান

ডিসেম্বর ৭, ২০২৫ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জাতীয় নাগরিক পার্টির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামের তেতুলতলা এলাকায় যুবসমাজের মধ্যে ভলিবল ও খেলার নেট বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠানে পার্টির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বলেন, তরুণদের সুস্থ বিনোদন, দলগত চেতনা ও ইতিবাচক চর্চা বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও জানান, নিয়মিত খেলাধুলা শুধুমাত্র বিনোদন নয়, এটি তরুণদের জীবনে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক পথের দিশা তৈরি করে। মাঠমুখী যুব সমাজ স্বাভাবিকভাবেই মাদক, অনলাইন জুয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে দূরে থাকে।

এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুস্থ, নিরাপদ ও সমন্বিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুবকরাই আগামী দিনের শক্তি; তাদের পাশে থাকা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।




