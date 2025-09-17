মেহেরপুরে যুব ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়

মেহেরপুর নিউজ:
তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে যুব ঋণের চেক বিতরণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ। বক্তব্য রাখেন ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর গিয়াস উদ্দিন সরকার।
পরে অনুষ্ঠানে ৫ জন প্রশিক্ষিত যুবকের মাঝে মোট ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়।
বক্তারা বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং দেশের উন্নয়নে তারা আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।