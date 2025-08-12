মেহেরপুরে যুব দিবসে ঋণের চেক ও সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে যুব ঋণের চেক এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪ জন প্রশিক্ষিত যুবকের মাঝে ৬০ হাজার টাকা করে চেক প্রদান করেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্রও বিতরণ করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ম. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক এস. এম. উবায়দুল বাশার, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, পরিদর্শক বজলুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মুনির এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।