মেহেরপুরে যুব দিবসে বৃক্ষরোপণ ও মাছের পোনা অবমুক্ত

মেহেরপুর নিউজ:
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম যুব উন্নয়নের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন এবং একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
এসময় জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ম. হামিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক এস. এম. উবায়দুল বাশার, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।