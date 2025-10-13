মেহেরপুরে যুব ফোরামের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে মেহেরপুরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
সোমবার সকালে সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুব ফোরামের উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছের চারা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে যুব ফোরামের সভাপতি মোছা: হাফিজা খাতুন উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও যুব ফোরামের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
যুব ফোরামের সভাপতি হাফিজা খাতুন জানান, “পরিবেশ রক্ষায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমরা একটি সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে চাই।”