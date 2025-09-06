শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ তিন যুবক আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-মাদকসহ তিন যুবক আটক

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫ ৫:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর শহরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তল, খেলনা পিস্তল, ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্যসহ আকাশ ওরফে শাকিল, রায়হান এবং সজীব নামের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের হালদারপাড়া ও স্কুলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে হয়।

আটক—আকাশ ওরফে শাকিল হালদারপাড়ার আব্দুর রশিদ, রায়হান সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়পাড়ার হামিদুল শেখ ছেলে ও সজীব একই পাড়ার জসিমের ছেলে।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাত থেকে যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বিভিন্ন মামলার আসামি আকাশ, রায়হান ও সজীবকে আটক করা হয়।

তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি খেলনা পিস্তল, তিনটি ওয়াকিটকি সেট ও চার্জার, মাদকদ্রব্য এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। অভিযান শেষে আটক তিন যুবক ও উদ্ধারকৃত সামগ্রী র‍্যাব গাংনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।



