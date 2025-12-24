মেহেরপুরে রবি ২০২৫–২০২৬ মৌসুমের বোরো ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
রবি ২০২৫–২০২৬ মৌসুমে বোরো উফসী, গম বীজ উৎপাদন ও বোরো হাইব্রিড (২য় বরাদ্দ) ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকারিভাবে এমন প্রণোদনা কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ ইমদাদুল হাসান। তিনি প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তুলে ধরেন এবং কৃষকদের আধুনিক ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান।
এ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১২৫ জন কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ২০ কেজি করে গমের বীজ, ৩৫ কেজি করে ইউরিয়া, ২০ কেজি করে টিএসপি, ১৮ কেজি করে এমওপি, ১৭ কেজি করে জিপসাম, ১ কেজি করে জিংক সালফেট ও ১ কেজি করে বোরনসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।
কৃষকরা এ প্রণোদনা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান।