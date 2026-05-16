শনিবার, ১৬ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৮শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

কর্তৃক Meherpur News
মে ১৬, ২০২৬ ৮:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট এম আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সহকারী অধ্যাপক (অব.) আবদুল মজিদ, ডা. আবুল বাশার, সুশীল চক্রবর্তী ও আনিসুর রহমান।
অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন ফৌজিয়া আফরোজ তুলি এবং নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন আসাদুল ইসলাম খোকন। তবলায় সংগত করেন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু। এছাড়া আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাশরী মোহন দাস, আবুল হাশেম ও ম. গোলাম মোস্তফা।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ২০২৬: মেয়েদের ফুটবলে মেহেরপুর জেলা...

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট রাফসান জনিসহ চারজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের সড়কে সোনালুর সোনালি সৌন্দর্য

মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ঝিনাইদহ লাইফওয়ের জয়

মেহেরপুরে সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

কুষ্টিয়ায় যক্ষ্মা প্রতিরোধে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত