মেহেরপুরে রাজন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর বোশপাড়া যুব সংঘের উদ্যোগে রাজন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর বোশপাড়া ফুটবল মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল খান নাসিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি হাবিব ইকবাল, সাবেক ছাত্রদল নেতা আবু হাসনাত আফরোজ ও বিএনপি নেতা কিয়ামদ্দিন।

১৬টি দলের অংশগ্রহণে শুরু হওয়া এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলায় জিসান স্মৃতি ক্লাব ২-০ গোলে জয়লাভ করে। দলের পক্ষে জিম ও আকিব একটি করে গোল করেন।


