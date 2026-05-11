সোমবার, ১১ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে রেক্টিফাইড স্পিরিট পানে বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সেমিনার অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ১১, ২০২৬ ৬:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে “রেক্টিফাইড স্পিরিট পানে বিষক্রিয়া ও মৃত্যু প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আহসানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, ড্রাগ সুপার ইকরামুল করিম এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের হোমিও মেডিকেল অফিসার নার্গিস সুলতানা।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই সাইমুন। এছাড়া বক্তব্য দেন সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মুন্সি রাশেদুল হক, শফিউল রহমান, এসএম জাহাঙ্গীর ও নুরুল ইসলামসহ অন্যরা।




