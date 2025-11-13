মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাচনে ; বকুল-বিজন পরিষদের পূর্ণ প্যানেলের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
প্রায় তিন যুগ পর বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয়।
নির্বাচনে বকুল-বিজন পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয় অর্জন করেছে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৪৫২ জন ভোটারের মধ্যে ৩৪৭ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
৭টি পদের বিপরীতে দুটি প্যানেলে ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে সহ-সভাপতি পদে আলামিন ইসলাম বকুল ২৩৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী নজরুল ইসলাম পান ১০৫ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ২৫৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. মিজানুর রহমান (কাজী মিজান মেনন) পান ৮৮ ভোট।
কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হন একেএম আনোয়ারুল হক কালু (২৫৩ ভোট), নুর রহমান (২২১ ভোট), মাজহারুল ইসলাম (২০৯ ভোট), সোহেল রানা (১৯৬ ভোট) এবং নজরুল ইসলাম (১৭৭ ভোট)।
নির্বাচন শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।