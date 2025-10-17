মেহেরপুরে লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উদযাপন

মেহেরপুর নিউজ:
বাউল সম্রাট ফকির লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে লালনের জীবন, দর্শন ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতীম শীলসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা লালন গীত পরিবেশন করেন।