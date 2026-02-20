শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৬ ৭:২১ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার সকালে দেবাশী একাডেমি মিলনায়তনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু-কিশোররা মাতৃভাষার গুরুত্ব ও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরে চিত্রাঙ্কন, ছড়া পাঠ ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়।




