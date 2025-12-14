মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অবস্থিত গণকবরে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়।
দিনের শুরুতে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জেলা বাসীর পক্ষ থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রশাসক সামিউল হক এবং মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা পৃথক পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রীতম শীল, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসানসহ অন্যান্যরা।
পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রীতম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনির, বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার, খন্দকার মুইজসহ আরও অনেকে।
বক্তারা শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করার আহ্বান জানান।