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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি, চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি, চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবি

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ৬, ২০২৬ ৭:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরি জাতীয়করণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের সামনে জেলা ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে এ কর্মবিরতি শুরু হয়। এতে জেলার ২৯টি শাখা পোস্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।

কর্মবিরতি চলাকালে জেলা ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মাসুদুর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলার ২৯টি শাখা পোস্ট অফিসে ৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু তাদের বেতন এতটাই কম যে, বর্তমান বাজারদরে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

তিনি জানান, শাখা পোস্টমাস্টারদের মাসিক বেতন ৪ হাজার ৪৬০ টাকা, পোস্টম্যানদের ৪ হাজার ৩৫৪ টাকা, রানারদের ৪ হাজার ২৭৭ টাকা এবং নৈশপ্রহরীদের ৪ হাজার টাকা। তিনি বলেন, বর্তমানে একজন দিনমজুরও মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় করেন, অথচ শাখা ডাকঘরের কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে অতি সামান্য বেতনে কাজ করে যাচ্ছেন।

কাথুলি পোস্ট অফিসের এডি পোস্টমাস্টার বলেন, তিনি ১৯৭৯ সালে মাত্র ৭০ টাকা বেতনে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ৪৭ বছর পরও তার বেতন বেড়ে হয়েছে মাত্র ৪ হাজার ৪৬০ টাকা। এ বেতনে সংসার চালানো অসম্ভব বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এ সময় জেলা ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শামীম রেজাও বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা অবিলম্বে শাখা ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ এবং বেতন বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।




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