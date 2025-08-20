বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শিক্ষকদের মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৩১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড বহাল রেখে চারস্তরীয় একাডেমিক পদসোপান বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, ইমরান হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জসীমউদ্দীন ও আবু হানিফ প্রমুখ।

পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ শিক্ষকদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।


