মেহেরপুরে শিক্ষক ধর্মঘটে স্থবির বার্ষিক পরীক্ষা; বিপাকে শতশত শিক্ষার্থী

মেহেরপুর নিউজ:
বার্ষিক পরীক্ষার মাঝামাঝি এসে আকস্মিক শিক্ষক ধর্মঘটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে মেহেরপুর সরকারি বালক ও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। রোববার পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও সোমবার নির্ধারিত পরীক্ষার জন্য শত শত শিক্ষার্থী যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা বন্ধের খবরে হতবাক হয়ে যায়।
শিক্ষার্থীরা জানান, পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে কেন্দ্রের সামনে উপস্থিত হয়েই জানতে পারেন—শিক্ষকরা ধর্মঘটে থাকায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। হঠাৎ এমন পরিস্থিতিতে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।
ঘটনার খবর অভিভাবকদের কানে পৌঁছালে তারাও ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পরীক্ষার সময় ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেন।
এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, সরকারি চাকরিজীবীদের দাবি আদায়ের অংশ হিসেবে তারা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের প্রতি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলো পূরণ না হওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হয়েছে।
শিক্ষকরা আরও জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো পরীক্ষা বা শিক্ষাকর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন না।
এদিকে হঠাৎ পরীক্ষায় স্থবিরতা তৈরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সেশনজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি দ্রুত সমাধান না হলে বছরের শেষ পরীক্ষায় মারাত্মক বিপর্যয় তৈরি হতে পারে বলে অভিভাবকরা মনে করছেন।