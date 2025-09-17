মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভিন্ন বনজ ও ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “একটি গাছ সবার প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”
গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহারুল ইসলাম, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।