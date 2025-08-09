শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৭:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও সংগঠনের মধ্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ প্রমুখ।

পরে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও সংগঠনের মধ্যে ক্রিকেট সেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সদস্য নিলয় আহমেদ...

গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার...

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিলে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি...

নিশানের জোড়া গোল নিয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ একাদশের...

মেহেরপুর পৌর বিএনপির কাউন্সিলে আব্দুল লতিফ সভাপতি নির্বাচিত

জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ধলা একাদশ