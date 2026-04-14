মেহেরপুরে শিশু একাডেমির আয়োজনে নববর্ষের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মঙ্গলবার, ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে শিশু একাডেমির আয়োজনে নববর্ষের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

এপ্রিল ১৪, ২০২৬ ৬:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

শুভ নববর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা শিশু একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানের মফিজুর রহমান মুক্তমঞ্চে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, মেহেরপুর-1 আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খানের প্রতিনিধি আল আমিন ইসলাম, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আফসানা ফেরদৌসী ক্যামেলিয়া, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেনসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠান শেষে নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।




