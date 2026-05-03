মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় দাউদ আলীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দাউদ আলী নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম এ রায় দেন।সাজাপ্রাপ্ত দাউদ আলি মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়ার কাশেদ আলীর ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ জুন রাতে মেহেরপুর শহরের হঠাৎ পাড়ার কলিমুদ্দিনের ১১ বছর বয়সী শিশুকন্যা রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাদের বাড়ির পাশে তার এক চাচার বাড়িতে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথিমধ্যে রাতে তাকে একা পেয়ে দাউদ আলী
বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে ওই শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে ওই শিশুকে রাতে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। পরদিন ভোরে দাউদের বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় শিশুকে উদ্ধার করা হয়। ওই শিশু রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। ওই ঘটনায় শিশুর পিতা কলিমুদ্দিন বাদী হয়ে
মেহেরপুর সদর থানায় ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত ২০০৩ এর ৯(১) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং ২৫। জি আর কেস নং ১৬৮/২০১৮। এন এস নং ৪৯/২০১৯।ট্রাইবুনাল কেস নং ৩৫/২০২৬। পরে পুলিশ আসামিকে আটক করেন। এবং সে আদালতে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দেন। পরে মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।
মামলায় মোট ১১ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য দেন। সাক্ষীদের সাক্ষে আসামি দাউদ আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ১ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন। এবং আসামী পক্ষে অ্যাড.পল্লব ভট্টাচার্য গোলাম মোস্তফা এবং কামরুল হাসান কৌশলী ছিলেন।
ফ্লাশ ব্যাক
বিষয়টি জানাজানি হলে ধর্ষক দাউদ হোসেনের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়।এবং বিক্ষোভ মিছিল করেন। বিক্ষোভ মিছিলেযে কোন মূল্যে তারা এ ধর্ষনের উপযুক্ত বিচার দাবী করেন।