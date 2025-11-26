মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার রাতে সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর আশ্রায়ন প্রকল্পে আশ্রিত দুস্থ ১৬০টি পরিবারের মধ্যে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর নিজে উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন ও তদারকি করেন। এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, আমঝুপি ইউনিয়নের সদস্য আবদুল মজিদ, আরিফ হোসেন, আসাদুল ইসলাম পিন্টু এবং ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আসিফ ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।
শীতবস্ত্র পেয়ে আশ্রিত পরিবারগুলো জেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।