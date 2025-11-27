বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৬:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা আশ্রয়ণে আশ্রিত দুস্থরা এই সহায়তা পান।

সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। এছাড়া আমঝুপি ইউনিয়নের সদস্য হাফিজুর রহমানও বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শীতার্তদের মধ্যে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার সমাজসেবামূলক উদ্যোগ ও জেলা প্রশাসনের মানবিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতহানির...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ

আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়নে মেহেরপুরে আলোচনা সভা

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে...