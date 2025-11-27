মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা আশ্রয়ণে আশ্রিত দুস্থরা এই সহায়তা পান।
সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। এছাড়া আমঝুপি ইউনিয়নের সদস্য হাফিজুর রহমানও বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে শীতার্তদের মধ্যে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার সমাজসেবামূলক উদ্যোগ ও জেলা প্রশাসনের মানবিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।