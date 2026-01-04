মেহেরপুরে শীতের আমেজ, তাপমাত্রা ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে শীতের আমেজ অব্যাহত রয়েছে। আজ জেলাটিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে প্রায় ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকছে ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় শীতের অনুভূতি আরও তীব্র হচ্ছে।
সকাল ও রাতে কুয়াশার পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকায় শীতের অনুভূতি তীব্র হচ্ছে। কুয়াশার কারণে সকালবেলা সূর্যের দেখা পাওযা যায়নি। এতে করে কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ ও শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে ঠান্ডাজনিত রোগের ঝুঁকি বেড়েছে।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিন মেহেরপুরসহ আশপাশের এলাকায় শীতের প্রকোপ অব্যাহত থাকতে পারে। এ সময় সকাল ও রাতে শীত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
চিকিৎসকরা শীতজনিত অসুস্থতা এড়াতে গরম কাপড় ব্যবহারের পাশাপাশি গরম খাবার গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনে ভোরে বাইরে না বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এ ধরনের আবহাওয়া অব্যাহত থাকতে পারে।