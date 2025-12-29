সোমবার, ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে শীতের তীব্রতা বাড়ছে, ঘন কুয়াশায় ব্যাহত স্বাভাবিক জীবন

ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে শীতের তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশার কারণে জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। কুয়াশার কারণে সড়কে যান চলাচল ধীরগতিতে চলছে, ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ ও কর্মজীবীরা।

মেহেরপুর জেলায় শীতের প্রভাবে তাপমাত্রা কমে এসেছে। সর্বশেষ তথ্যমতে জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে রেকর্ড করা হয়েছে। ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার প্রভাব থাকায় শীতের অনুভূতি আরও বেড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে আসছে। সকালে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি । শীতের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ, শিশু ও বয়স্করা।
এদিকে, শীত থেকে রক্ষা পেতে অনেককে আগুন পোহাতে দেখা গেছে। জেলা সদরসহ গ্রামীণ এলাকাগুলোতে শীতবস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। তবে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র না থাকায় দুর্ভোগ বাড়ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিন মেহেরপুরসহ দেশের পশ্চিমাঞ্চলে শীতের প্রভাব অব্যাহত থাকতে পারে এবং ভোরের দিকে কুয়াশা আরও ঘন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ভোরে বের না হওয়া এবং শীতজনিত রোগ থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।




