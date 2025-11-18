মঙ্গলবার, ১৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শেখ হাসিনার বিচারের দাবিতে এনসিপির গন মিছিল

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৮, ২০২৫ ৬:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

খুনি হাসিনাকে দেশে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ও গণহত্যায় হাসিনার সহযোগীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে মেহেরপুর জেলা এনসিপির গণ মিছিল হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা এনসিপির কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদের নেতৃত্বে মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ করা হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ।এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুব শক্তির সংগঠক মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা এনসিপির যুগ্ন সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, আরিফ খান, সদস্য তামিম ইসলাম, রবিন,আমির হামজা সদর উপজেলা সমন্বয়কারী হাসমত উল্লাহ প্রমুখ।




