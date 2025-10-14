বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের পঞ্চম খেলা গোলশূন্য ড্র

Meherpur News
অক্টোবর ১৪, ২০২৫ ৮:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের পঞ্চম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত শুভরাজপুর বর্ডার বয়েজ ও ফতেপুর একাদশের মধ্যকার খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। খেলায় উভয় দলই গোলের সুযোগ পেয়েও গোল করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে।

এদিকে খেলা চলাকালীন সময় ও খেলোয়াঠসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেওয়াই ফতেপুর একাদশের সবুজ, জসিম ও সোহেল এবং শুভরাজপুর বর্ডার বয়েজের তুহিন কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়। খেলায় ফতেপুর একাদশের তানিম ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন।

খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপদেষ্টা সাইদুর রহমান,রিপন আলী এবং উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।



