মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় ড্র

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় ধলা একাদশ ও শ্যামপুর একাদশ ১–১ গোলে ড্র করে। খেলায় প্রথমার্ধে ধলার শাকিল গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে শ্যামপুরের সোহাগ গোল করে সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে।
খেলায় ধলার ইকবাল, বিজয়, সাজু ও শাকিল এবং শ্যামপুরের শাহাবুলকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। ধলার শাকিল ছিলেন ম্যাচের প্রথম গোলদাতা এবং শ্যামপুরের সোহাগ ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও গোলদাতার হাতে পুরস্কার তুলে দেন কামরুজ্জামান রামিজ রানা, সজিব রানা এবং উসনাই।