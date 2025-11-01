মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শুভরাজপুর একাদশের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শুভরাজপুর একাদশ জয়লাভ করেছে। শনিবার বিকেলে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় শুভরাজপুর একাদশ ১–০ গোলে নাটোর একাদশকে পরাজিত করে।
প্রথমার্ধের ১৩তম মিনিটে শাহানুর বিজয়সূচক গোলটি করেন। খেলায় শাহানুর প্রথম গোলদাতা এবং রকি “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আব্দুল গাফফার, আব্দুল বারী বিশ্বাস, বশির আহমেদ, ফিরোজ আলী, রাসেল রানা এবং উসনাই।