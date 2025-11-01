শনিবার, ১লা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শুভরাজপুর একাদশের জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শুভরাজপুর একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১, ২০২৫ ৮:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শুভরাজপুর একাদশ জয়লাভ করেছে। শনিবার বিকেলে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় শুভরাজপুর একাদশ ১–০ গোলে নাটোর একাদশকে পরাজিত করে।

প্রথমার্ধের ১৩তম মিনিটে শাহানুর বিজয়সূচক গোলটি করেন। খেলায় শাহানুর প্রথম গোলদাতা এবং রকি “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আব্দুল গাফফার, আব্দুল বারী বিশ্বাস, বশির আহমেদ, ফিরোজ আলী, রাসেল রানা এবং উসনাই।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে লুং...

মেহেরপুরে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে গণসংযোগ ও...

মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারি করা মায়েদের হাতে উপহার তুলে...

মেহেরপুরে আর এমপি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত