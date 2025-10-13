সোমবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৩, ২০২৫ ৭:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ জয়লাভ করেছে।

সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় ধলা একাদশ ২-১ গোলে আলমপুর একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে মিকাইল এবং অপরটি আত্মঘাতির মাধ্যমে গোল হয়।আলমপুরের পক্ষে মোমিন একটি গোল পরিশোধ করেন। খেলায় বিজয়ী মিকাইল প্রথম গোলদাতা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন এবং আলমপুরের মোমিন ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন।

খালেক এন্ড সন্স এর পক্ষে নাহিদুজ্জামান প্রথম গোলদাতার পুরস্কার দেয়া হয়। টুর্নামেন্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক উসনাই এর পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার দেয়া হয়। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়।উপদেষ্টা শামীম হাসান, কোষাধক্ষ সাকিরুল ইসলম এবং উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।



