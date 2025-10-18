মেহেরপুরে শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর ও রামদাসপুরের ম্যাচ ড্র

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ ও রামদাসপুর একাদশের মধ্যকার খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। শনিবার বিকেলে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয় খেলা।
দুটি দলই গোল করার একাধিক সুযোগ পেলেও সেটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ফলে উভয় দলই এক পয়েন্ট করে ভাগাভাগি করে নেয়। খেলায় শ্যামপুরের শাহাবুল ও রামদাসপুরের ইসাহককে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।
শ্যামপুর একাদশের সবুজ ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে অতিথি কাজল, মুক্তার আলী, মিজানুর রহমান ও উসনাই বিজয়ীর হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।