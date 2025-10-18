শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল মেহেরপুরে শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর ও রামদাসপুরের ম্যাচ ড্র
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর ও রামদাসপুরের ম্যাচ ড্র

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৭:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ ও রামদাসপুর একাদশের মধ্যকার খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। শনিবার বিকেলে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয় খেলা।

দুটি দলই গোল করার একাধিক সুযোগ পেলেও সেটি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ফলে উভয় দলই এক পয়েন্ট করে ভাগাভাগি করে নেয়। খেলায় শ্যামপুরের শাহাবুল ও রামদাসপুরের ইসাহককে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

শ্যামপুর একাদশের সবুজ ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে অতিথি কাজল, মুক্তার আলী, মিজানুর রহমান ও উসনাই বিজয়ীর হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির গণসংযোগ ও পথসভা

ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশ...

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প...

গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪...

লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুলের...