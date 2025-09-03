বুধবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে শ্যামপুর ইউনিয়নে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫ ৮:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার বিকালে সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এসএম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক উদ্দিন, সদর উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান, জামায়েত নেতা আজমাইন হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায় ইলিয়াস হোসেন। পরে অতিথিবৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এসময় শ্যামপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাহিনুজ্জামান, হিসাব সহকারী রাজিয়া সুলতানা, ইউপি সদস্য মতিউর রহমান, মশিউর রহমান, আওলাদ হোসেন, কুতুবউদ্দিন, সাইদুর রহমান, সামিনা খাতুন,কাকুলি খাতুন,মামলত হোসেন প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।


