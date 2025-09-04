মেহেরপুরে শ্যামপুর ইউনিয়নে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম। শ্যামপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এস এম ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাহিনুজ্জামান।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের হিসাবরক্ষক রাজিয়া সুলতানা, ইউপি সদস্য আওলাদ হোসেন, সামিনা খাতুন, সাইদুর রহমান, মামলত হোসেন প্রমুখ।