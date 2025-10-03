মেহেরপুরে শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে জমকালো পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে বিকেলের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক মতিউর রহমান। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী মেরিনা পারভিন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাসেদা আক্তার উর্মি ও শাহাদ আলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও পুনর্মিলনী উদ্যোক্তা শেখ জাবের আল শান্ত।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুনর্মিলনীতে তিন শতাধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশ নেন।