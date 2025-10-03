শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলনী

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৩, ২০২৫ ৭:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে জমকালো পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে বিকেলের আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক মতিউর রহমান। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী মেরিনা পারভিন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাসেদা আক্তার উর্মি ও শাহাদ আলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও পুনর্মিলনী উদ্যোক্তা শেখ জাবের আল শান্ত।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুনর্মিলনীতে তিন শতাধিক প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশ নেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে বিদায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরে হজ্ব কাফেলার উদ্যোগে উমরা প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মুজিবনগরে আইবিডব্লিউএফ বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার কমিটি পুনর্গঠন

মেহেরপুরে জামায়াতের সংসদ প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু...