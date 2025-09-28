মেহেরপুরে শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার রাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রদীপ জ্বালিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করেন।
শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সভাপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোঃ মনজুর আহমেদ সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম এবং পার্থ প্রতিম শীল।
অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর। এছাড়া জেলা ইসকনের প্রতিনিধি মুকুন্দ বন্দোপাধ্যায় বক্তব্য দেন।
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা সার্বজনীন দুর্গোৎসবকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন করার আহ্বান জানান।