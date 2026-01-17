মেহেরপুরে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী জেলা শিক্ষা অফিস আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে তার নেতৃত্বে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
হাসান আল নূরানী ১৯৯২ সালে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৯৪ সালে কুষ্টিয়া থেকে এইচএসসি, ১৯৯৮ সালে কুষ্টিয়া থেকে অনার্স এবং ২০০০ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০২ সালে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন।
দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ২০০৭ সালে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ২০১০ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং একই বছরের ১২ জুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন।
তার নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।
দুই সন্তানের জনক হাসান আল নূরানী তার ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, তার একাগ্রতা, নেতৃত্ব ও নিষ্ঠাই এ অর্জনের মূল ভিত্তি।
এ অর্জনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি বিরাজ করছে।