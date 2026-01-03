মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ষষ্ঠবারের মতো প্রবীণদের মিলন মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টায় চকশ্যামনগর গ্রামে এ মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি আজিল হক (১১৫) ফিতা কেটে মিলন মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় ফাউন্ডেশনের একদল উদ্যমী তরুণ গ্রামটির দুই শতাধিক প্রবীণকে সাদা রঙের টি-শার্ট পরিয়ে ও হাতে ফুল তুলে দিয়ে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেন।
উদ্বোধনের পরপরই প্রবীণদের জন্য নাস্তার আয়োজন করা হয়। চিড়া, দই, মুড়কি, গুড় ও রসগোল্লা দিয়ে নাস্তা পর্ব শেষ করা হয়। এরপর শুরু হয় প্রবীণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
দুপুরে প্রবীণদের জন্য মাংস-ভাতের ভোজের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে মিলন মেলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
আয়োজকরা জানান, গ্রামের প্রবীণ মুরুব্বীদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠবারের মতো এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করা হয়েছে।