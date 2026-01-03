শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ষষ্ঠবারের মতো প্রবীণদের মিলন মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টায় চকশ্যামনগর গ্রামে এ মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি আজিল হক (১১৫) ফিতা কেটে মিলন মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় ফাউন্ডেশনের একদল উদ্যমী তরুণ গ্রামটির দুই শতাধিক প্রবীণকে সাদা রঙের টি-শার্ট পরিয়ে ও হাতে ফুল তুলে দিয়ে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেন।

উদ্বোধনের পরপরই প্রবীণদের জন্য নাস্তার আয়োজন করা হয়। চিড়া, দই, মুড়কি, গুড় ও রসগোল্লা দিয়ে নাস্তা পর্ব শেষ করা হয়। এরপর শুরু হয় প্রবীণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

দুপুরে প্রবীণদের জন্য মাংস-ভাতের ভোজের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে মিলন মেলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

আয়োজকরা জানান, গ্রামের প্রবীণ মুরুব্বীদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠবারের মতো এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়...

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ নীতিমালা–২০২৫ বাস্তবায়নে...

বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পেল মুনিব

মেহেরপুর-১ আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর তেরঘরিয়ায় ককটেল ফাটিয়ে ৩ লাখ টাকা লুট...