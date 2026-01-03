শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলার সমাপ্তি

মেহেরপুর নিউজঃ
প্রবীণদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ ও সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলার সমাপ্তি হয়েছে।

শনিবার রাতের আনুষ্ঠানিক সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণদের এই মিলন মেলা শেষ হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে চকশ্যামনগর গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি আজিল হক (১১৫), নিহাজ উদ্দিন (১০০) এবং খলিলুর রহমান (৯৮)-কে সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
এর আগে শনিবার সকালে প্রবীণদের মিলন মেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চকশ্যামনগর গ্রামের সর্বাধিক প্রবীণ ব্যক্তি আজিল হক (১১৫) ফিতা কেটে মিলন মেলার উদ্বোধন করেন।

চকশ্যামনগর সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একদল উদ্যমী তরুণ সকাল আটটায় মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় গ্রামের দুই শতাধিক প্রবীণ ব্যক্তিকে সাদা রঙের টি-শার্ট পরিয়ে, হাতে ফুল তুলে দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

বরণ পর্ব শেষে প্রবীণদের জন্য নাস্তার আয়োজন করা হয়। চিড়া, দই, মুড়কি, গুড় ও রসগোল্লা দিয়ে নাস্তা পর্ব সম্পন্ন হয়। এরপর শুরু হয় প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

দুপুরে মাংস-ভাতের ভোজন পর্ব শেষে রাতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা জানান, প্রবীণদের সম্মান ও আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতেই এই মিলন মেলার আয়োজন করা হয়।




