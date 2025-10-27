মেহেরপুরে সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসী ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমর্থন কামনা করেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আব্দুল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলামসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।