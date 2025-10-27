সোমবার, ২৭শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৭, ২০২৫ ৭:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসী ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আব্দুল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত আমির মিয়ারুল ইসলাম, সেক্রেটারি জমিরুল ইসলামসহ ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে পিরোজপুর ইউনিয়নের...

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো...

মেহেরপুরে বিনা ধান-২৬ জাতের প্রচার ও সম্প্রসারণে মাঠ...

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের গ্রাহক সেবা পক্ষ...

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের সম্প্রসারণ...