মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের হাতে ৩৫ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ ৮:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত অর্থের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা বিআরটিএ’র উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাতটি পরিবারের মাঝে মোট ৩৫ লাখ টাকার চেক বিতরণ করেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ শেখ মেজবাউদ্দিন, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আব্দুল হান্নান, বিআরটিএ ইন্সপেক্টর জিয়াউর রহমান, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।


