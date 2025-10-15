মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর ব্রিজের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ফারহানা ওয়াহিদা অমি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার আব্দুল ওয়াহেদ চঞ্চলের মেয়ে এবং শিক্ষক রাইনুল ইসলামের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে রাইনুল ইসলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে সদর উপজেলার রামদাসপুরে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে ফতেপুর এলাকায় পৌঁছালে একই দিক থেকে আসা ঢাকা মেট্রো-ট ১৮-৪১৭৫ নম্বরের একটি বালিভর্তি ট্রাককে ওভারটেক করার সময় রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটি ইটের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ফারহানা ওয়াহিদা অমি নিহত হন।
জানা গেছে, ফারহানা ওয়াহিদা অমি ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। সকালে তিনি বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।