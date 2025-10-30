মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রনেতা খালিদ সাইফুল ইসলাম আহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রনেতা ও গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খালিদ সাইফুল ইসলাম মোটরসাইকেল যোগে শ্যামপুর থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। পথিমধ্যে আলমপুর নামক স্থানে পৌঁছালে তার মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন।
পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত একটি স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।