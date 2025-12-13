মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক বিভাগের পথসভা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর–চুয়াডাঙ্গা সড়কের বিভিন্ন এলাকায় এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল হান্নান পথচারী ও মোটরসাইকেল চালকদের উদ্দেশ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি হেলমেট ব্যবহার, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, অতিরিক্ত গতিবেগ পরিহার এবং নিরাপদে সড়ক পারাপারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।
পথসভায় ট্রাফিক বিভাগের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।