সোমবার, ১৩ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা: পা হারানো হোসাইনের মৃত্যু, জানাজা সম্পন্ন

এপ্রিল ১৩, ২০২৬ ৬:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি চাঁদপুর সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে পা হারানো হোসাইন (২০) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের গিয়াসউদ্দিনের ছেলে। সোমবার সকালে সিংহাটি গ্রামে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, গত শনিবার দিবাগত রাতে বারাদি চাঁদপুর সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরাফ (১৪) নামে এক কিশোর ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। একই দুর্ঘটনায় হোসাইনসহ বারাদি এলাকার মৃত আব্দুলের ছেলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সাজু (৪০) এবং রঞ্জিত পাত্রর ছেলে ইন্দ্রজিৎ (২৬) গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনায় হোসাইনের একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে তাকে ঢাকা নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে উন্মুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় পরিদর্শন করলেন বুনিয়াদি...

মেহেরপুরে নবাগত এএসপি নাভিদ তাসনিমের যোগদান

মেহেরপুর টিটিসিতে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনায় জরিমানা