মেহেরপুরে সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে লুং সিং কোম্পানি

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ২দল হিসেবে ফাইনালে উঠেছে লুং সিং কোম্পানি। শনিবার বিকেলে ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলায় লুং সিং কোম্পানি টাইব্রেকারে ৪–২ গোলে ধলা একাদশকে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।
খেলার প্রথমার্ধের ২২ মিনিটে জয় ধলা একাদশকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটে প্রণয় সমতাসূচক গোলটি করেন। নির্ধারিত সময়ে ১–১ গোলের সমতা থাকায় ম্যাচের নিষ্পত্তি টাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে লুং সিং কোম্পানির প্রণয়, বাদল, টুটুল ও মাশরাফি একটি করে গোল করেন। ধলার পক্ষে সিয়াম ও মেরাজ গোল করলেও বাপ্পি ও জিদানের শট রুখে দেন লুং সিং কোম্পানির গোলরক্ষক ইব্রাহিম।
খেলায় অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য গোলরক্ষক ইব্রাহিম “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” এবং সাব্বির “সেরা খেলোয়াড়” নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক আজমাইন হোসেন, সহ-সভাপতি মামলত হোসেন, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, হায়দার আলী, লাল্টু, শাহাবুদ্দিন, বেলাল ও উজ্জল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।